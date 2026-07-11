Sicurezza in mare, Tanasi(Codacons) chiede più controlli su moto d’acqua e natanti

Con l’aumento delle presenze sulle spiagge, Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, lancia un appello alle Capitanerie di porto – Guardia Costiera affinché siano intensificati i controlli lungo le coste, con particolare attenzione a moto d’acqua, gommoni, imbarcazioni da diporto e altri natanti condotti in maniera imprudente o troppo vicino alle zone riservate alla balneazione.”La sicurezza in mare deve rappresentare una priorità assoluta — afferma Tanasi —. Moto d’acqua e imbarcazioni condotte senza la necessaria prudenza possono trasformarsi in un grave pericolo per chi nuota o si trova in prossimità della riva. Servono controlli capillari e sanzioni rigorose nei confronti di chi non rispetta le regole”.Tanasi chiede di rafforzare la vigilanza nei tratti di costa maggiormente affollati, nelle aree frequentate dalle famiglie e nei punti in cui si registra una maggiore presenza contemporanea di bagnanti e mezzi nautici.Particolare attenzione, secondo il Codacons, deve essere riservata al rispetto delle zone destinate alla balneazione, dei corridoi di lancio e delle distanze, delle velocità e delle modalità di navigazione stabilite dalle ordinanze emanate dalle Autorità marittime territorialmente competenti.”Non bisogna aspettare che si verifichi un grave incidente per intervenire — sottolinea Tanasi —. Chi utilizza una moto d’acqua o conduce un’imbarcazione ha il dovere di conoscere e rispettare le disposizioni locali, mantenendo sempre la massima prudenza in prossimità delle spiagge”.Il Codacons invita pertanto diportisti e utilizzatori di moto d’acqua a consultare preventivamente le ordinanze in vigore e a utilizzare esclusivamente i corridoi autorizzati per l’avvicinamento e l’allontanamento dalla costa.”Il rispetto delle regole, unito a una presenza visibile e costante della Guardia Costiera, rappresenta lo strumento più efficace per prevenire tragedie e consentire a cittadini e turisti di vivere il mare serenamente e in piena sicurezza”. – conclude Tanasi.