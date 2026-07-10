Spaccio di stupefacenti: nel Nisseno arrestato un minorenne dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Riesi, nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un minorenne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, una pattuglia della Stazione Carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio nel centro abitato, ha notato l’atteggiamento sospetto del giovane, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 41 grammi di hashish e di una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività illecita. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta sottoposto alla misura della permanenza in casa.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare delle prescrizioni, con affidamento ai Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia e obbligo di seguire un mirato programma educativo e di recupero.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.