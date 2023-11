San Cataldo. In gravi condizioni bimba di 8 anni investita da un trattore: trasferita a Palermo con l’elisoccorso

SAN CATALDO. Una bimba di 8 anni è stata investita da un trattore con rimorchio. È accaduto a San Cataldo in via dei Misteri all’angolo con la via Don Bosco. La bimba, che nell’impatto ha riportato un politrauma, è stata immediatamente trasportata all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta tramite il 118. Una volta giunta al Pronto Soccorso e sottoposta alle prime cure, la piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

In seguito, considerata la gravità della situazione, la bimba è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. La Polizia municipale sta lavorando alla ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.