Polo Logistico ed Espositivo dell’Agroalimentare. L’amministrazione Gambino: ” La ditta Miraglia Prefabbricati sa da sempre che il contratto di locazione scade nel 2025 e già dal 2020 conosce bene la destinazione che avrà il sito di proprietà del Comune”

In relazione al messaggio stampa diramato dalla ditta Miraglia Prefabricati S.r.l. (e mai pervenuto al Comune di Caltanissetta) che lamenta la mancata considerazione dell’Ente nei confronti della stessa ditta e dei suoi “circa cinquanta” dipendenti per la scelta di destinare l’area di contrada Appinnata – Xirbi, di proprietà del Comune, a Polo Logistico ed Espositivo dell’Agroalimentare, l’Amministrazione comunale, proprio per il profondo rispetto che ha per il lavoro e per i lavoratori, ha inoltrato una nota alla ditta e, per conoscenza, alla Prefettura e al Presidente del Consiglio comunale, per chiarire la vicenda e riportare la realtà dei fatti per come ampiamente documentati.

La nota dell’Amministrazione Gambino “ritiene opportuno ribadire che le lamentate questioni occupazionali connesse alla realizzazione del Polo Logistico ed Espositivo dell’Agroalimentare nel sito di contrada Appinnata – Xirbi, attualmente concesso in locazione, è stato oggetto di molteplici approfondimenti, pure con il legale della Miraglia Prefabricati S.r.l., anche al fine della verifica del pagamento dei canoni di locazione pregressi. Fin dal 2020 – prosegue la nota del Comune – i rappresentati di questa Amministrazione, nonché i componenti degli uffici, sono stati presenti presso il suddetto sito su specifica autorizzazione all’accesso da parte della stessa ditta locataria.

La volontà dell’Amministrazione di realizzare nell’area in questione il Polo Logistico ed Espositivo dell’Agroalimentare – continua la nota – è stato comunicato più volte alla cittadinanza a mezzo stampa e, pertanto, stupisce come soltanto nel novembre 2023 (alla vigilia di un Consiglio comunale monotematico sul Parco dello stile di vita mediterraneo) venga dato risalto a un’attività di cui la Miraglia Prefabricati S.r.l. è a conoscenza da diversi anni”.

Nella nota dell’Amministrazione comunale viene anche riportato uno stralcio di un documento, trasmesso alla ditta lo scorso 31 luglio, a firma del Dirigente della Direzione Patrimonio e dell’Avvocato dell’Ente, che evidenzia: Il Comune dal canto suo garantirà al massimo la prosecuzione dell’attività di produzione fino alla naturale scadenza del contratto a condizione che codesta Società individui gli spazi indispensabili e minimali necessari per la prosecuzione delle attività e che non impediscano di poter iniziare gli interventi di ristrutturazione del capannone dove si svolgono le suddette lavorazioni.

L’obiettivo dell’Amministrazione in termini di sviluppo territoriale – prosegue – si concretizzerà con il finanziamento concesso dall’Agenzia di Coesione di oltre 8 milioni di euro per la realizzazione del Polo Logistico ed Espositivo dell’Agroalimentare i cui lavori inizieranno nel Luglio 2024 nell’esclusivo interesse del territorio.

Pertanto – conclude la nota – alla luce di quanto già a conoscenza della Miraglia Prefabricati S.r.l., non si comprende quanto riportato nella richiamata nota stampa della ditta, tenuto conto degli impegni assunti dall’Amministrazione a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali”.