Pesistica, campionati italiani under 15: ottima prova della nissena Gloria Miccichè

Ai Campionati Italiani under 15, podio per l’atleta nissena Under 13 Gloria, Miccichè seconda classificata nella categoria Kg. 40.

La giovane e promettente pesista ha sollevato nello strappo 25 kg. e nello slancio 33 kg, per un totale di 58 Kg.

Tesserata per l’A.S.D.Club Atletico Ercole di Caltanissetta, allenata dal Maestro Ettore Antonio Pilato. Gloria ha meno di 13 anni e pesa 36 chili, ma compete già con i più grandi superandole nelle competizioni: un’atleta emergente che farà parlare di sé, figlia della campionessa Europea Valentina Biliardo, atleta azzurra, negli anni’90, anch’essa tesserata ed allenata dal maestro Pilato.

La gara si è svolta a Cosenza