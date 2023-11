Partoriente trasportata d’urgenza in ospedale dà alla luce un feto privo di vita

Una donna in procinto di partorire è stata portata in ospedale in ambulanza ma, nel corso del trasporto d’urgenza, è morto il feto portato in grembo da una ragazza di 25 anni. E’ accaduto ad Albenga. La madre, in gravidanza alla 31esima settimana avrebbe lamentato perdite ematiche e contrazioni per cui aveva allertato il 118. In base alle condizioni cliniche, il medico ha valutato di trasportare la signora presso il Pronto Soccorso ostetrico di Savona.

Tuttavia nel corso del viaggio la donna ha dato alla luce, alle 6,30, un feto privo di vita. Il medico ha subito avviato le manovre rianimatorie previste, senza esito, mentre nel frattempo l’ambulanza è giunta al pronto soccorso ostetrico di Savona. Il feto è stato preso in carico, come la mamma, dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia Asl2 e dalla U.O. Pediatria Savona dell’IRCCS Gaslini. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Savona dove è stata mantenuta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.