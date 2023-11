Pallavolo B2 femminile. La Traina vuol conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato

Dopo la battaglia di Gioiosa Marina, la TRAINA SRL ritorna sabato al PalaCannizzaro per affrontare La Saracena di Brolo, formazione attualmente assestata nella parte nobile della classifica con 10 punti di cui tre conquistati in due gare disputate in trasferta.Le ragazze della presidente Oriana Mannella stanno superando brillantemente sul piano dei risultati un inizio di stagione ricco di contrattempi con infortuni di vario genere che non hanno mai permesso di vedere in campo la formazione al completo.

E probabilmente anche sabato sarà così con l’aggravante dell’assenza in panchina di Marco Relato che, con il secondo rosso rimediato in Calabria dopo quello casalingo con il S. Lucido, si è visto comminare la prevista squalifica che lo costringerà a guardare la gara dalla tribuna, mentre la squadra sarà affidata a Fabrizio Montagnino e a Mauro di Grande.

Il prossimo avversario della TRAINA SRL è una squadra abbastanza giovane, guidata da un tecnico esperto come Domenico Fazio, con alcuni inserimenti di esperienza ed è capace di belle giocate, soprattutto sotto rete, ma anche di pause soprattutto in seconda linea.La formazione messinese è avvezza ai tiebreak (tre su sei gare) e quindi con la predisposizione nel bene o nel male (rimontando o venendo rimontata) a lottare fino alla fine.

TRAINA SRL – La Saracena è in programma sabato 18 novembre con inizio alle 17.30 e sarà arbitrata dai fischietti calabri Antonino Richichi e Simona Cutruzzella.