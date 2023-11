Oltre mezzo chilo di stupefacenti scoperto grazie al fiuto dei due cani anti droga Onah e Fire

Il fiuto infallibile di due cani poliziotto ha permesso di scoprire mezzo chilo di hashish e alcune dosi di cocaina nascosti tra la vegetazione in un’area dismessa in via de’ Vespucci, alla periferia di Firenze.

A scoprire lo stupefacente sono stati Onah e Fire i due pastori tedeschi antidroga della polizia, nel corso di un servizio di controllo, sabato scorso. La droga, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata occultata tra le siepi dai pusher, che avrebbero usato l’area come un magazzino a cielo aperto.

Da tempo gli agenti con il supporto delle unità cinofila tenevano sotto controllo la zona. I controlli, secondo quanto stabilito dalla questura proseguiranno anche nei prossimi giorni (ANSA).