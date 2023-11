Monopattino urtato da un’auto: gli occupanti soccorrono il conducente, ma sono travolti da altre vetture: cinque i feriti

Doppio incidente all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Elmas. E’ successo che un primo incidente s’è avuto con un monopattino che è stato urtato da un’auto. Il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito in maniera non grave, ma poi i due automobilisti che si sono fermati a soccorrerlo sono stati investiti da un’altra vettura.

E proprio loro sono i feriti più gravi del maxi scontro a seguito di un altro tamponamento con alcune auto piombate su quelle ferme sul lato destro della carreggiata. Il primo bilancio è di cinque feriti. Sul posto, oltre alla polizia stradale e locale e i vigili del fuoco, anche sette mezzi del 118 che hanno trasportato in ospedale le persone coinvolte nell’incidente.