La comunità nissena prega per la piccola di 8 anni investita dal trattore, la speranza sui social

SAN CATALDO. Una comunità, in questo momento, è sgomenta per le notizie che arrivano a proposito dell’incidente della piccola di 8 anni di stasera e delle condizioni in cui versa la bimba di 8 anni dopo essere stata investita da un trattore nell’angolo tra via Misteri e via Don Bosco.

Sui social, in particolare, tantissimi manifestano vicinanza ma anche apprensione per le condizioni della piccola. Tutti a sperare bene, tutti a fare il segno della preghiera con l’emoticon, tutti a pregare affinchè la bimba possa salvarsi.

Un sentimento che lega insieme vicinanza, fede, speranza, solidarietà e affetto anche attraverso i social che, sotto questo punto di vista, grazie alla potenza della tecnologica, ormai sono diventati rapidi passaparola attraverso i quali tutti riescono in qualche modo a ricevere informazioni.

Un pensiero che arriva anche alla famiglia della bimba che, in questo momento, sta vivendo ore di grande ansia ed apprensione per le condizioni della loro piccola che si spera possano in qualche modo migliorare in modo che il grande popolo dei social possa tradurre le proprie preghiere e le proprie speranze in un beneaugurante quanto concreto sospiro di sollievo.