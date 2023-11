Investito a Milano è grave, si costituisce il ‘pirata’

Ancora un fine settimana di vittime sulla strada, e gravi casi di omissioni di soccorso. A Milano, un pedone è stato travolto da un’auto che si è dileguata senza prestare aiuto, l’uomo è grave. Solo dopo alcune ore il ‘pirata’ si è costituito. A Cagliari, invece, un guidatore si è dato alla fuga dopo che il passeggero vicino a lui è morto in seguito all’uscita di strada del veicolo. In Veneto, non ce l’ha fatta il giovane ricoverato ieri dopo l’incidente costato la vita ad altri due ragazzi. Illesi due ragazzi, precipitati in auto in un canale, un volo di quindici metri in Val Brembana.. Erano le tre di notte quando un uomo di 38 anni stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali in Via Morgantini, periferia di Milano, ed è stato travolto da una macchina che non si è fermata a dare aiuto. Sono scattate le indagini della Polizia locale, e nel pomeriggio il ‘pirata’, un milanese di 45 anni, si è costituito. Il ferito è stato portato dai sanitari del 118 all’ospedale San Carlo in gravi condizioni, con varie fratture e un forte trauma cranico.

Nel Sud Sardegna, alle prime ore del mattino una Bmw che viaggiava sulla statale 387 in direzione di Cagliari è uscita fuori strada ed è finita contro il guard rail. Il guidatore è un 38enne senza patente che si è dato alla fuga mentre il passeggero di 32 anni seduto al suo fianco è morto nello schianto. Sono stati portati all’ospedale gli altri tre che erano sul sedile dietro, tra i quali il proprietario del veicolo. I carabinieri stanno cercando il fuggiasco, nessuna traccia di lui nella sua abitazione e nelle strutture sanitarie. Tutti e cinque i giovani sono di Dolianova. E’ morto in ospedale uno dei due feriti dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Treviso. Si tratta di un 26enne indiano, residente nella zona che era a bordo dell’auto uscita di strada a Ormelle. Nello stesso incidente erano morti all’istante il conducente e un altro passeggero. Un quarto è tuttora ricoverato. La vettura, probabilmente in forte velocità, era andata fuori controllo finendo contro un muretto. Due ragazzi di 17 e 18 anni sulla loro Skoda Roomster sono caduti in un canale pieno d’acqua, con un volo di 15 metri, all’alba: sono riusciti a uscire illesi dall’incidente, avvenuto a Zogno (Bergamo). Attorno alle 6,30 del mattino hanno perso il controllo dell’auto e sono precipitati nel canale Enel di Zogno. Ce l’hanno fatta a uscire da soli dall’abitacolo, pieni di fango, e a raggiungere a nuoto la sponda. Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I due giovanissimi sono stati trasferiti per accertamenti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. (