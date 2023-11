Influencer si tatua il nome del fidanzato sulla fronte

Tatuaggio in fronte L’ultima follia social arriva da TikTok. Ana Stanskovsky, che ora vive a Bali, ha sconvolto i suoi follower con il video in cui si mostra tra le mani del tatuatore. Perché il suo non è un tatuaggio qualsiasi. Se già in molti temono di incidersi per sempre sulla pelle il nome dell’amato o dell’amata (nel timore che poi la storia possa finire), Ana Stanskovsky non deve appartenere a questa categoria. Ma ha fatto di più: ha scelto una parte del corpo piuttosto… azzardata. E così ora si ritrova con la scritta “Kevin” in piena fronte.

Nessun pentimento “Te ne pentirai”, hanno scritto molti suoi follower nei commenti. Ma l’influencer non sembra pentita, anzi: “E’ il mio modo per dimostrargli che lo amo”, ha risposto. Qualcuno ha sollevato il dubbio sul fatto che il tatuaggio sia davvero permanente, mentre altri hanno invitato il destinatario del gesto, l’amato Kevin, a darsela a gambe. “Sono innamorata del tatuaggio e del mio ragazzo. E questo è il mio modo di dimostrare i miei sentimenti”, ha aggiunto lei. Non resta che augurarle di vivere per sempre felici e contenti.

Alla faccia di quando si dice: un tatuaggio piccolo e in un posto non troppo visibile, in modo che non stanchi. In questo caso il disegno e il punto del corpo sono stati scelti con criteri decisamente diversi.

Ana Stanskovsky, influencer polacca da quasi 600mila follower su TikTok, ha deciso di tatuarsi il nome del fidanzato, Kevin, sulla fronte. Insomma, deve aver pensato poco al dolore, alla possibilità di nascondere la scritta ma anche, verrebbe da dire, all’estetica e… all’eventualità che l’amore finisca.