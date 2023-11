Nella strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” Licata – Gela il traffico è provvisoriamente bloccato al km 255, a Gela (CL), a causa di un incidente che s’è verificato oggi pomeriggio e che ha coinvolto un mezzo pesante e tre autovetture.

Come riporta Italpress, nell’incidente stradale sono state tre le persone che sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.