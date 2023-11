Una giovane di 26 anni è morta incastrata in un macchinario mentre era al lavoro. E’ successo in un’azienda del trevigiano a Pieve di Soligo. La giovane è morta in un’azienda che si occupa della commercializzazione di surgelati.

Pare che l’operaia sia stata stritolata e uccisa da un macchinario in cui è rimasta incastrata con la testa. Sul posto sono accorsi medico ed infermieri del Suem 118, con elicottero, ambulanza e auto medica. Per l’operaia tuttavia non c’è stato nulla da fare.