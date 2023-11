Gaza, fossa comune nell’ospedale al-Shifa. Si cerca un accordo per alcuni ostaggi Il direttore del nosocomio: "Non riusciamo a seppellire 150 cadaveri, siamo minacciati dai cani randagi". L'Oms: l'ospedale è diventato un cimitero. L'Idf prende il controllo delle sedi di Hamas a Gaza. Il re di Giordania: Israele farà esplodere la regione . Per il Washington Post, con Hamas sono vicini ad un accordo per il rilascio degli ostaggi donne e bambini. Morta Noa, la soldatessa tenuta in ostaggio da Hamas

