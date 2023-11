Eseguite dalla Polizia nell’Ennese 2 ordinanze di carcerazione a 3 e 6 anni per condanna definitiva

Personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato di P.S. di Leonforte ha eseguito due ordini di carcerazione, emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, a seguito di condanna a pena definitiva a carico di due soggetti già tratti in arresto nell’ambito dell’operazione di P.G. convenzionalmente denominata “Caput silente”.

L’operazione di polizia, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, era avvenuta nell’aprile 2021 ed aveva consentito di sgominare i membri di una cosca mafiosa leonfortese, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni, danneggiamenti, traffico di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. Il gruppo criminale, appartenente a “Cosa nostra” di Enna, agiva in prevalenza nell’area nord della provincia, imponendo il pagamento del pizzo e controllando, in regime di monopolio, il mercato della droga.

I due soggetti, in particolare, sono stati condannati in via definitiva poiché ritenuti responsabili di aver commesso in concorso, tra il 2017 ed il 2019, i reati di estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso. In esecuzione delle due ordinanze, uno è stato sottoposto alla pena della reclusione di oltre tre anni, da espiare in regime di detenzione carceraria, ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta; mentre l’altro è stato sottoposto alla pena detentiva per oltre sei anni, da espiare in regime degli arresti domiciliari.