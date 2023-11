Erasmus, gli studenti del Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta in Turchia per il progetto “Build Up Your Future Through Arts” “Costruisci il tuo futuro attraverso le Arti”

Gli studenti del Liceo “Ruggero,Settimo” Diego Russo (5 BL), Sara Lombardo (5 AD), Sofia Lombardo (5 CL), Alessandro Sapia (5CC) accompagnati dalla professoressa Palma Plumeri (referente del Progetto Erasmus) e dalla professoressa Maria Grazia Trobia, nella settimana tra il 15 e il 21 Ottobre, si sono recati a Elazig in Turchia per il Progetto Erasmus “Build Up Your Future Through Arts” “Costruisci il tuo futuro attraverso le Arti” (Erasmus + AK 220 – 2022-2024).Il progetto, che ha avuto inizio nel 2020, ha coinvolto 5 paesi: Italia, Polonia, Lituania, Portogallo (appartenenti all’Unione Europea) e Turchia.

Durante la permanenza in Turchia gli studenti, guidati dai professori e dai ragazzi del luogo, si sono dedicati all’apprendimento delle arti tipiche del luogo come la pittura su vetro e le danze. Molto suggestive sono state le visite che hanno permesso ai nostri studenti di entrare in contatto con usi, costumi e tradizioni diverse, come ad esempio la visione dei musei storici, di arte moderna e di storia musicale del luogo e anche la visita della città e dei suoi monumenti simbolici. Proprio nel municipio cittadino i ragazzi hanno assistito ad un concerto tenuto, per l’occasione, dai ragazzi turchi. In un distretto della città di Elazig, i ragazzi hanno potuto assistere allo svolgimento di attività tradizionali come la pesca e in tale occasione hanno gustato le prelibatezze locali.

L’Erasmus è di per sé un’esperienza che ha lo scopo di facilitare gli scambi culturali tra i paesi che vi hanno preso parte. Questo ha portato i nostri 4 studenti a relazionarsi con i ragazzi degli altri paesi facilitando la nascita di amicizie; oggi fondamentali, in un’Europa logorata dalla morsa della guerra in Ucraina. Ma più in generale in un mondo dove l’odio e le discriminazioni crescono esponenzialmente.

I nostri ragazzi si sono messi alla prova in vari campi svolgendo diverse attività, con un unico proposito: quello di migliorare. Per adempiere meglio a questo proposito si sono confrontati con i ragazzi del luogo, che li hanno accompagnati durante tutto il percorso facendo loro da guide nella visita del complesso scolastico e nell’illustrazione delle attività quotidiane. Il confronto è stato estremamente positivo e fruttuoso; i ragazzi turchi si sono rivelati molto ospitali e disponibili. L’esperienza ha inebriato gli animi di tutti i partecipanti che adesso hanno nuovi amici sia nelle proprie scuole che nel resto dell’Europa. Quest’esperienza è stata portatrice di molti doni: uno fra tanti quello di far emergere attitudini che erano rimaste sepolte nel profondo di ognuno.