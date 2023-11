Eduscopio-Fondazione Agnelli, il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta si conferma ai primi posti

EDUSCOPIO è il portale della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole secondarie di II grado sulla base della loro capacità di formare agli studi universitari. Il confronto prende in considerazione istituti della stessa tipologia nel raggio massino d 30 km.

La Fondazione Giovanni Agnelli ha pubblicato i risultati della ricerca EDUSCOPIO 2023/2024, che analizza la validità della formazione liceale attraverso l’analisi dei risultati universitari degli alunni diplomati: considera il numero degli esami universitari sostenuti nel corso del primo anno e la media dei voti d’esami universitari, sintetizzandoli nell’indice FGA.

Nell’edizione 2023/2024 (che prende in esame gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20), il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” si conferma ai primi posti tra i Licei Scientifici presenti in un raggio di 30 Km da Caltanissetta, con un indice FGA pari a 71,73/100 (l’indice FGA è un indicatore che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi, inteso come percentuale di crediti universitari ottenuti e la qualità negli apprendimenti universitari, considerata attraverso la media dei voti agli esami). Si tratta di un valore FGA alto, che pone il Liceo “Volta” in vetta alle Scuole Superiori della città di Caltanissetta e anche ai Licei Scientifici della città di Catania (valore FGA massimo 70/100) e della città di Palermo (valore FGA massimo 69.85/100). Tale risultato conferma il buon lavoro svolto in questi ultimi anni da tutti i docenti e il livello di ottima qualità dell’Istituto, capace di preparare i propri studenti in modo completo.

Alta anche la percentuale (77%) degli studenti che, dopo il conseguimento del diploma, si immatricolano e superano il primo anno di Università, bassa (9%) quella degli studenti che si immatricolano e non superano il primo anno (percentuale quest’ultima piccola soprattutto se messa a paragone con la percentuale media dei Licei scientifici della Regione che è il 12%).

Tutte le aree disciplinari universitarie sono tra le scelte degli studenti che si diplomano all’Istituto Volta: tecnica, scientifica, economico-statistica, umanistica, medico-sanitaria, giuridico-politica, medica, sociale, area delle scienze motorie. L’istituto si conferma quindi come scuola che affina le capacità logico-analitiche dei propri studenti, mettendoli in condizione di poter affrontare qualsiasi studio successivo.