Doglie in area di servizio, Polstrada scorta 25enne in ospedale

Una scorta a sirene spiegate dall’area di servizio Cantagallo, sull’Autostrada del Sole, fino all’ospedale Maggiore di Bologna, dopo che una donna di 25 anni ha avuto le doglie mentre era in viaggio. Tutto è finito per il meglio, grazie a un intervento congiunto di Polizia Stradale e 118, e la neomamma ha potuto dare alla luce il suo secondo figlio in un reparto di ospedale, anziché nell’area di servizio. I fatti sono avvenuti all’alba di oggi, durante il viaggio di ritorno di una famiglia di origine cinese da Prato a Reggio Emilia, dove risiedono. A guidare era la stessa 25enne, dato che il marito non ha la patente, e in macchina con loro c’era anche l’altra figlia di 5 anni. Quando sono arrivate le contrazioni, la donna è riuscita a raggiungere l’area di servizio e da lì ha chiamato il 118. Vista la situazione e l’urgenza di intervenire, è stato chiesto anche il supporto della Polstrada e così gli agenti della sottosezione Bologna Sud hanno rapidamente raggiunto il Cantagallo: con la pattuglia hanno scortato l’ambulanza fino al Maggiore, oltre ad accompagnare il marito, che non poteva guidare, e la bambina. Il neonato è venuto alla luce poco dopo le 6.