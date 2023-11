Docente cerca di sedare lite tra due studenti, ma viene colpito con un pugno in faccia: setto nasale rotto

Un professore intervenuto per dividere due studenti che stavano litigando ha preso un pugno in faccia che gli ha provocato la rottura del setto nasale. È accaduto, come riporta la Tecnica della Scuola, all’Istituto tecnico Sciascia-Bufalino a Trapani. Gli studenti si trovavano nella palestra di via XXI Aprile per partecipare all’assemblea d’istituto.

A un certo punto, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due studenti, di cui uno minorenne, hanno cominciato a litigare verbalmente e poi sono passati alle mani. Il professore ha cercato di dividerli e nella colluttazione è stato colpito al volto. E’ stato trasportato al pronto soccorso del Sant’Antonio. E’ intervenuta la polizia.