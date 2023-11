Crolla un muro di cinta: 70enne muore schiacciato

Ucciso dal crollo di un muro di cinta. E’ accaduto a Comiso nel Ragusano. La vittima è stata un uomo di 70 anni rimasto ucciso dal crollo di un muro di cinta in contrada Cicogna in territorio comisano. L’uomo, a quanto sembra, stava effettuando alcuni interventi in prossimità del muro ed era assieme ad un’altra persona.

Dopo l’avvenuto crollo, sulle cui cause si sta lavorando in queste ore, è scattato l’allarme ma si sono purtroppo rivelati vani i soccorsi dei vigili del fuoco di Ragusa.

Questi ultimi, giunti sul posto, hanno liberato il corpo della vittima con l’ausilio di un mezzo meccanico messo a disposizione da privati ma ormai per il 70 enne non c’era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Comiso, il 118, e il medico legale che ha constatato il decesso. Illeso un altro anziano che si trovava insieme alla vittima.