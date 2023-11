Coppa Davis, anche Caltanissetta a Malaga per tifare Italia

Un super Jannik Sinner tiene in corsa l’Italia del tennis alle Finals di coppa Davis in corso a Malaga. L’azzurro ha battuto Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 annullando tre match point al numero uno al mondo. Ora la situazione fra Italia e Serbia è dui 1-1, e per l’accesso alla finale contro l’Australia è decisivo il doppio.

Nel palazzetto di Malaga a fare il tifo per l’Italia anche un gruppo di nisseni: 5 amici di vecchia data, Pierpaolo Olivo, Fabio Morreale, Angelo Agliata, Massimo Matraxia e Michele Lopiano, grandi appassionati di tennis hanno raggiunto la città spagnola ed adesso stanno “godendo” dello splendido spettacolo della Coppa Davis e soprattutto del gioiello altoatesino Jannik Sinner. Adesso dipenderà tutto dal doppio per raggiungere la finale contro l’Australia. Comunque andrà, almeno la loro gita sarà servita a fare comprendere loro che il tennis vero è diverso da quello che praticano loro amatorialmente. Impareranno qualcosa.