Clownterapia, gli studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale del Galilei di Caltanissetta incontrano l’ass. VIP ViviamoInPositivo

L’associazione di volontariato Caltanissetta ODV ha incontrato le studentesse e gli studenti dell’Istituto IPSIA GALILEO GALILEI di Caltanissetta, Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale diretta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Schillaci. Gli operatori hanno illustrato le attività che l’associazione svolge, al fine di diffondere il messaggio della clownterapia e del sorriso negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità e, in generale, in tutti quei luoghi ove esistono situazioni di malattia e/o di disagio psico-fisico, culturale, sociale ed economico.

Il volontario Clown VIP non è un supereroe, né un professionista, è una persona comune che sceglie di occupare il proprio tempo libero nel compiere la sua missione: portare un sorriso laddove ce ne sia bisogno.

L’incontro, tenutosi presso l’Aula Magna dell’Istituto di via Cairoli, ha visto coinvolti attivamente gli alunni in giochi che agiscono sulla mente, sul corpo e sullo spirito suscitando notevole interesse e partecipazione.

L’attività, che rientra nell’ambito del Progetto OrientaMenti e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), sarà seguita da ulteriori incontri.