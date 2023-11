Centrato a Rovigo il 6 al Superenalotto: con una schedina di 3 euro vinti 85,1 milioni di euro

E’ stato centrato a Rovigo il 6 al Superenalotto. Il vincitore si porta a casa un montepremi di 85,1 milioni di euro. Si tratta della quarta vincita del 2023. La sestina vincente è stata: 9, 10, 19, 40, 52, 56. Numero Jolly 50, numero SuperStar 42.

La vincita è arrivata con una schedina da 3 euro. Degli 85,1 milioni di euro assegnati questa sera circa 17 milioni torneranno nelle casse dello Stato per effetto della cosiddetta “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Dalla prossima estrazione il montepremi del Superenalotto ripartirà da 18 milioni di euro.

La sestina vincente è stata giocata presso il punto vendita Sisal tabacchi di Rovigo, situato in viale Tre Martiri 23 A. Con quella di giovedì 16 novembre 2023, ricorda Agipronews, sono 114 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi. Dal 1997, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta .