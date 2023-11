Caltanissetta. Premiata come eccellenza l’audio guida Bes con qr code realizzata da ragazzi e docenti del gruppo inclusione dell’Istituto Martin Luther King

CALTANISSETTA. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta, guidati dalla dirigente prof.ssa Rizzotto Daniela, si sono recati al comune per consegnare l’audioguida di Caltanissetta per BES realizzata dai ragazzi del progetto “Diversamente Impariamo” .

Quest’ultimo é stato selezionato come BEST PRACTICES da un altissimo comitato scientifico costituito da membri dell’INDIRE, Del MIM,APIS, all’interno del Festival dell’Innovazione Scolastica e presentato in diretta nazionale. All’evento, svoltosi a Valdobbiadene, hanno partecipato la prof.ssa Pelonero Marilena, referente del progetto e la prof.ssa Ilaria Testaquatra. Il lavoro é stato molto apprezzato in quanto occasione per valorizzare tutti i ragazzi diversamente abili.

Questi ultimi, infatti, insieme ai loro compagni tutor, hanno esplorato il territorio nisseno e realizzato un’audioguida con le loro voci che, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie (UN QR CODE posto davanti ai monumenti scelti) permetterà di ascoltare le notizie più rilevanti direttamente dalla voce dei ragazzi. Per noi docenti del gruppo inclusione, afferma la prof.ssa Pelonero, é stata un’occasione per valorizzare tutti i nostri ragazzi e dare un contributo speciale alla nostra città. Noi possiamo testimoniare che gli alunni hanno dentro tanti valori importanti e numerosi talenti che bisogna tirar fuori.

Noi docenti del gruppo Inclusione , afferma la prof.ssa Pelonero, referente del progetto, ma tutta la nostra scuola ha questa mission, lavoriamo affinché ogni persona possa tirare fuori il meglio e sentirsi valorizzata. Al Festival dell’Innovazione scolastica in Veneto abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con scuole che puntano sull’educazione quale occasione di innovazione ed il Ministro del MIM e l’Indire con il loro messaggio hanno incoraggiato le scuole selezionate a continuare su questa strada per sviluppare le “non cognitive skills” e formare dei cittadini attivi e consapevoli.

Il Comune di Caltanissetta ha voluto premiare l’Istituto per avere rappresentato la città a livello nazionale ed aver dato un contributo concreto alla conoscenza del territorio nisseno attraverso il lavoro delle giovani generazioni. La premiazione si è svolta presso la Sala Luigi Sturzo alla Presenza del Sindaco, dell’Assessore Cettina Annaloro, che ha egregiamente organizzato l’evento, e di molti consiglieri, amministratori comunali ed impiegati.

La dirigente scolastica, dott.ssa Rizzotto Daniela, dopo aver ringraziato, si è complimentata con i docenti ed i ragazzi per essere riusciti, in questo periodo in cui si sente troppo spesso parlare di ragazzi violenti o poco impegnati, a portare un messaggio positivo di impegno concreto nell’ambito della cittadinanza attiva e consapevole. Anche i ragazzi protagonisti dell’evento hanno voluto fare la loro testimonianza, la parola piu’ ripetuta è stata FELICITA’. Gli alunni diversamente abili che hanno registrato concretamente la guida hanno detto di essere stati felici perché sono riusciti a fare qualcosa di bello e non si sono fermati di fronte alle difficoltà. I compagni tutor hanno invece sottolineato come sia stato gratificante per loro sostenere i loro compagni in questo lavoro ed aiutarli a tirare fuori il meglio di loro.

Questo lavoro è l’esempio concreto di BEST PRACTICE per lo sviluppo delle NON COGNITIVE SKILLS e vero esempio d’inclusione. Non è la prima volta che l’Istituto viene valorizzato dalle Istituzioni anche il Prefetto la dott. ssa Chiara Armenia ha ricevuto lo scorso anno un gruppo di alunni del progetto Scuola e Persona per conoscere il progetto che era stato premiato al Senato della Repubblica per l’alto valore formativo, come ricordato con orgoglio dalla dirigente scolastica. Alla manifestazione erano presenti anche i tirocinanti dell’Università Kore di Enna: Valentina G. Amico e Marco Cocciadiferro.

La prof.ssa Pelonero a nome di tutto il gruppo inclusione ci tiene a ringraziare la dirigente, prof.ssa Daniela Rizzotto, per il sostegno, il Comune per l’invito, gli organizzatori del festival dell’Innovazione scolastica per averci dato la possibilità di mostrare questa bellissima esperienza, ma soprattutto i ragazzi che, in questi tempi in cui sentiamo spesso brutte notizie, sono esempio di impegno concreto per la costruzione di un mondo migliore.

All’evento di ieri erano presenti gli alunni dell’Oasi Cristo Re , accompagnati dalla loro dirigente, suor Maria Paola e dai docenti. Questo Istituto è da sempre, come ha voluto sottolineare il Sindaco, un punto di riferimento per la città in campo educativo ed è stato bello ricevere insieme le due scuole che un anno hanno anche collaborato per realizzare un calendario della solidarietà.

Alla fine della premiazione, grazie ad una guida d’eccezione, il dott. Rossano Dinaro, i ragazzi hanno potuto ammirare le bellezze storiche ed architettoniche del Palazzo e sono tornati a casa arricchiti umanamente e culturalmente. Il lavoro continuerà durante l’anno con il progetto DIVERSAMENTE IMPARIAMO 2 per approfondire la conoscenza di altri monumenti e delle tradizioni ed in particolare della settimana Santa.