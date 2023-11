Caltanissetta, il presidente della sezione arbitri di calcio Mimmo Amico incontra gli studenti del Russo

Lealtà, legalità e rispetto delle regole sono i valori prioritari non soltanto nel calcio ma in tutti gli sport. A raccontarlo è il presidente della sezione arbitri di calcio Mimmo Amico

Sabato 11 novembre il presidente della sezione arbitri di calcio di Caltanissetta, Mimmo Amico, ha incontrato gli studenti delle seconde classi dell’II.SS Luigi Russo di Caltanissetta.

L’incontro, svoltosi nell’aula magna dell’istituto e che ha avuto per oggetto la legalità nello sport è stato organizzato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rita Basta, coadiuvata dalla funzione strumentale prof.ssa Laura Abbaleo e dal referente per l’educazione alla legalità prof. Edoardo Vagginelli.

Lo sport, oltre ad avere una importante funzione per la cura e la salute della persona ed a favorire la socializzazione ed integrazione degli atleti, svolge un altrettanto importante ruolo nella educazione al rispetto delle regole, contribuendo inoltre alla formazione di una personalità orientata ai valori della lealtà e solidarietà.

Il presidente Amico, accompagnato da due giovani arbitri di calcio, ha illustrato agli studenti le principali regole del gioco del calcio e si è soffermato, soprattutto, a descrivere il ruolo fondamentale dell’arbitro che deve garantirne il rispetto con obiettività ed imparzialità.

Tale ruolo ha un indubbio valore educativo, perché valorizza la preparazione atletica ma, contemporaneamente, abitua a prendere decisioni in tempio rapidi e ad acquisire autorevolezza.

Gli studenti sono stati molto coinvolti nell’iniziativa ed hanno apprezzato lo stile comunicativo efficace.

Al termine dell’incontro, protrattosi per quasi due ore, gli studenti hanno posto all’interlocutore ma anche ai giovani arbitri intervenuti, una serie di domande non solo tecniche, ma anche relative alle loro esperienze personali. Ciò ha consentito di scoprire un mondo, non sempre alla ribalta dei mezzi di comunicazione e non sempre adeguatamente esplorato, ma che non solo è indispensabile per il corretto svolgersi delle competizioni agonistiche, ma che riveste anche un indubbio fascino.