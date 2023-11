Caltanissetta, domenica 5 novembre cuore del rugby siciliano. Tito Ciccio: “Formazione per atleti ed atlete, obiettivo della FIR Sicilia

Il cielo plumbeo ed un clima autunnale non spengono l’entusiasmo e la voglia di rugby dei 30 miglior under 17 siciliani che nel tardo pomeriggio di venerdì 3 novembre si sono ritrovati per lo stage regionale in programma a Caltanissetta fino a domenica 5 novembre. Gli atleti impegnati nel primo allenamento, sono rimasti positivamente “colpiti” dal magnifico stadio polivalente rugby-calcio del centro Sicilia.

Da non dimenticare però che sempre domenica nel capoluogo nisseno, lo stadio “M. Tomaselli” diventerà il cuore della palla ovale isolana con il Festival under 14 e la giornata del campionato femminile Under 16 e 18. Alle 12.30, l’incontro di serie C tra Nissa Rugby e San Gregorio Catania.

Tito Ciccio responsabile tecnico regionale federale sottolinea: “Offrire momenti di formazione degli atleti e delle atlete del territorio è uno degli obiettivi del Comitato Regionale Siciliano della FIR.

Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare uno stage nel quale, una selezione di ragazzi, under 17 avranno l’opportunità di allenarsi per 3 giorni con lo staff d tecnico del comitato. In oltre sono previsti dei momenti in aula dove si discuterà su aspetti tecnici e sullo sviluppo dell’atleta anche fuori dal campo. Domenica saranno presenti anche le ragazze siciliane delle categorie u.14/16/18 che parteciperanno ad un festival regionale.

Ringrazio il Nissa Rugby per aver messo a disposizione il suo splendido impianto e aver provveduto, logisticamente, alla realizzazione degli eventi previsti nel fine settimana”.

Questo il programma dello stage dell’under 17.

Venerdì 3 novembre: 17.45 arrivo staff e giocatori, accredito stage, 18.30/20.00 allenamento in campo, 20.30 accredito hotel, 21.00 cena, 22.00 riunione.

Sabato 4 novembre: 8.00 colazione, 10.15 inizio trasferimento verso stadio Tomaselli, 10.35 riunione tecnica, 11.00/12.30 allenamento campo, 13.30 pranzo, 16.30 trasferimento verso stadio Tomaselli, 17.00/19.00 riunione + campo, 20.00 cena, 21.30 riunione

Domenica 5 novembre: 7.00 colazione, 8.50 check out hotel trasferimento verso stadio Tomaselli, 12.30 fine raduno.