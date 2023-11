Caltanissetta, accordo Lions-Comune: il club adotta l’aiuola di via Sallemi. Sarà allestito l’albero di Natale

È stato formalizzato, tra il Presidente del Lions Club di Caltanissetta – Giuseppe Alesso – ed il Comune di Caltanissetta, l’Atto di “adozione” dell’aiuola sita nella rotatoria di via Sallemi (a valle della cosiddetta “discesa di San Michele”).

La sottoscrizione di quest’atto vedrà impegnato il club, per i prossimi 5 anni, nella manutenzione del verde di un’aiuola posizionata in un punto strategico della città’; ciò in linea con uno dei Services previsti nel programma dell’Anno Sociale in corso – il cui referente e’ Antonio Cutrera -.

Anche se le attività sono un po in ritardo, si punta – tra l’8 ed il 15 dicembre – ad effettuare i primi interventi di manutenzione del verde ed illuminare il grande albero posto al centro dell’aiuola, inaugurando uno dei più grandi alberi di Natale di Caltanissetta.