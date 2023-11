Battuta di caccia finisce in tragedia: cacciatore spara al cinghiale ma colpisce a morte l’amico

Una battuta di caccia che si è trasformata in tragedia. È successo a Pontelatone, nel casertano, dove un cacciatore di 62 anni è rimasto ucciso per un proiettile sparato dall’amico che era con lui. Secondo le prime ricostruzioni i due amici stavano cacciando cinghiali, quando l’amico ha esploso dei colpi d’arma da fuoco verso un animale in fuga. Il secondo proiettile, deviato da un tronco, avrebbe raggiunto alla gola l’amico, uccidendolo.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini battendo ogni pista, ma l’ipotesi è che si sia trattato di un incidente sfortunato e fatale. I primi accertamenti effettuati, sembrerebbero infatti confermare che il 59enne abbia fatto fuoco verso il cinghiale, che è fuggito per andarsi a riparare. Il cacciatore ha quindi esploso un altro colpo, che avrebbe però scheggiato una pianta colpendo il 62enne, che è poi deceduto. I carabinieri, con l’aiuto di altri cacciatori, hanno poi trovato il cinghiale ucciso dal 59enne.