Arrestato collaboratore scolastico assente dal lavoro da 5 anni grazie a certificati medici risultati fasulli

Arrestato un collaboratore scolastico ininterrottamente assente dal lavoro, almeno dal 2018, sulla base di certificazioni mediche risultate fasulle, che gli hanno consentito di continuare a percepire per intero la retribuzione, calcolata in circa 108mila euro per il periodo oggetto di investigazioni.

E’ successo a Lodi. L’uomo è stato denunciato per i reati di falso in atto pubblico commesso dal privato, false attestazioni e certificazioni che giustificano l’assenza del pubblico dipendente dal servizio e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.