Ventunenne arrestato per violenza sessuale dopo aver molestato una 14enne

Un cittadino marocchino di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri di San Giorgio di Piano, nel Bolognese, con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Il giovane, incensurato e residente in provincia di Bologna, avrebbe molestato una 14enne che si trovava alle giostre della “Sagra di San Luigi Gonzaga” nel comune emiliano Stando al racconto della giovane – che si trovava in compagnia di alcune amiche – verso le 21.30 sarebbe stata afferrata per un braccio, dopo essere stata molestata pesantemente, da un ragazzo più grande e trascinata verso il cimitero.

Una mossa che, come riportato dall’Agenzia Ansa, non era passata inosservata: l’intervento di alcuni passanti ha costretto il ragazzo a liberare la ragazzina. Riuscita a fuggire la 14enne ha telefonato alla madre che, subito giunta sul posto, ha chiamato i Carabinieri. Attivate le ricerche, i militari di san Giorgio in Piano – coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna – hanno identificato, qualche giorno dopo, il 21enne, denunciato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. (Ansa)