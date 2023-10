Nuovo vertice in Sicilia per la rete professioni tecniche, il nisseno Fabio Corvo è il coordinatore

In Sicilia è Fabio Corvo il nuovo coordinatore regionale della Rete Professioni Tecniche.

«Accolgo con soddisfazione questo incarico – spiega Fabio Corvo – con la rete troveremo e condivideremo nuovi percorsi comuni per snellire procedure burocratiche e per perseguire modifiche normative a favore dei professionisti dell’area tecnica».

La Rete Professioni Tecniche agisce a livello nazionale e regionale per elaborare principi etici e deontologici comuni tra gli enti costituenti, crea sinergie tra gli associati e promuove politiche professionali comuni a tutela del territorio e in linea con le sue trasformazioni, inoltre stimola l’aggiornamento continuo e diffonde conoscenze tecniche e scientifiche su tematiche di interesse condiviso e nei diversi settori di competenza.



La guida di Fabio Corvo segue quella di Elvira Restivo; hanno partecipato alle elezione – che si è svolta presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania – Pino Falzea per la Consulta Regionale degli Architetti, Mauro Corrao per i Geologi di Sicilia, Daniele Romano per l’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna, Agatino Spoto per la Consulta dei Geometri di Sicilia, Gaetano Savoca su delega di Piero Lo Nigro per la Federazione dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia.