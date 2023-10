Incidenti stradali, Aci-Istat: “Aumentano vittime monopattino e pedoni”

IVittime in forte crescita per gli utenti di monopattini con 2.929 Incidenti; 16 morti, +77,8% e di biciclette elettriche (1.113 Incidenti; 20 morti, +53,8%). É quanto emerge dal dati Aci-Istat per il settore della mobilità dolce, che include mobilità a piedi, su bicicletta o bicicletta e monopattino elettrico (le differenze percentuali sono calcolate rispetto al 2021).Gli Incidenti stradali sono in aumento anche per i pedoni: 18.384 Incidenti, 485 morti (+3%). Diminuiscono le vittime tra i ciclisti 15.981 Incidenti, 185 morti (-6,8%). Nella provincia di Roma, il più alto numero di pedoni morti (56), seguita da Milano (24), Napoli (23) e Torino (18). Nella provincia di Padova il più alto numero di ciclisti morti (10), seguono Udine (9) e Milano, Venezia e Ravenna (8). Dei 16 morti su monopattino, 4 sono concentrati nella provincia di Milano, 3 nella Provincia di Roma e 2 nella provincia di Torino. Insieme, totalizzano il 56% dei morti a livello nazionale.

Tra le Regioni in percentuale il maggiore incremento di vittime è registrato in Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste (+150%), Basilicata (+59%) e Sardegna (+41%). la maggiore diminuzione di vittime in: Molise (-50%), Calabria (-29%) e Abruzzo (-24%). In Calabria, tutte le province tranne Cosenza (+5%) hanno fatto registrare decrementi di vittime (Catanzaro -50%, Crotone -8%, Reggio Calabria -60%, Vibo Valentia -67%) per un calo complessivo dei morti sulle strade del 29%.In valore assoluto tra le Regioni il maggiore incremento di vittime è registrato nel Lazio (+44), in Sardegna (+29) e in Puglia (+19). La maggiore diminuzione di vittime è in: Emila Romagna (-41), Lombardia (-36) e Calabria (-30).