Caltanissetta. Completato il quadro dei finalisti del 9° Torneo di Risiko

CALTANISSETTA. Si è giocata la semifinale del 9° torneo di Risiko, nella splendida cornice della Street Factory Eclettica di via Rochester. Dopo circa 2 ore di rotolio di dadi e schieramento di carri armati hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Manuel Carapezza (Disumamuel), Andrea Kiswarday (Plasma) e Maria Pia Matraxia ( Mpia) che raggiungono nel tavolo della finale Marco Ammendola (Harrel), qualificatosi primo nella classifica delle qualificazioni e di diritto in finale.

Giovedì 5 ottobre si giocherà la finale e si conoscerà l’ultimo giocatore che comporrà la squadra nissena nel torneo nazionale a squadre che si terrà a Roma nei primi di novembre.

Intanto il Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta, con una sua delegazione parteciperà al II Master “Città di Messina” che si terrà domenica 8 ottobre nella città dello stretto. Il Master, organizzato dal “R.C.U. dello Stretto”, vedrà la partecipazione dei migliori giocatori della Sicilia e del resto d’Italia.

Nel fine settimana Manlio Pasqualino, cofondatore del Club nisseno ed attuale tesoriere, ha partecipato al raduno nazionale di Risiko svoltosi a Cesenatico, che ha visto la partecipazione di 104 giocatori, divisi in 26 tavoli, in rappresentanza di tutti i Risiko Club d’Italia.

Nonostante una partita, vinta sulle due che davano accesso alla semifinale, per soli 5 punti non è riuscito a centrare l’obiettivo della semifinale. Per lui “un’esperienza unica, con la prima partita giocata a livelli stratosferici” , come da lui dichiarato al ritorno da Cesenatico. S

Sempre in ” movimento” Il Risiko Club Ufficiale nisseno che continua ad ingrossare le sue fila con

Nuovi iscritti che ogni giovedì sera si sfidano nel gioco di strategia più bello del mondo.