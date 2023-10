Cade da un albero di olive e muore infilzato da un pezzo di ferro conficcato nel terreno

Caduta da un albero fatale per un uomo di 73 anni che è morto infilzato da un pezzo di ferro conficcato nel terreno. Il tragico incidente è avvenuto in un podere di contrada Arizza, tra Donnalucata e Cava d’Aliga, a Scicli in provincia di Ragusa.

La vittima era impegnata nella raccolta delle olive. Il pensionato, stando alle prime ricostruzioni del fatto, era su un albero quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rimanendo infilzato su un tondino di ferro. A soccorrerlo la moglie, che ha chiamato l’ambulanza del 118, ma per il 73enne non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto sono state avviate indagini da parte dei Carabinieri.