Alessandro Silverio ricorda Raffaele Ammendola: “Averti conosciuto è stato un grande regalo”

L’amico di vecchia data Alessandro Silverio ricorda Raffaella Ammendola. Insieme costruirono la Nissa nella stagione 2009-2010 che sotto la presidenza Giammorcaro, conquisto’ un inaspettato settimo posto in Serie D, vincendo anche al Partenio contro l’Avellino.

“Abbiamo vissuto insieme momenti difficili durante la nostra esperienza alla Nissa negli anni della Serie D, ma ci siamo presi anche tante belle soddisfazioni., propri quando nessuno ci credeva. Anni trascorsi insieme per alimentare la passione per la Nissa che ci legava profondamente. In questa foto, una delle tante cene a casa tua con il signor Burruano e il caro amico Rino. Le tue ricette napoletane ci esaltavano ma anche la tua allegria, la tua voglia di essere sempre propositivo in tutto, nello sport come nella vita. Negli ultimi anni hai fatto a pugni con la solitudine. Ti ha fatto compagnia il tuo barboncino Willy che oggi pomeriggio ho visto uscire da casa spaesato. Willy non capisce cosa è successo ma non vedendoti più gironzolare per casa presto capirà. Willy è anziano e pieno di acciacchi, spero che qualcuno si prenderà cura di lui. Dicevo la solitudine con cui hai fatto a pugni negli ultimi anni. Abbiamo spesso cercato di combatterla insieme con tutti i tuoi amici più cari ma alla fine purtroppo ha vinto lei. Gli amici ti mettevano allegria ma quando restavi da solo, quella maledetta solitudine tornava a perseguitarti. Sognavi di tornare nella tua Napoli ma questo desiderio non si è potuto realizzare. La speranza è che in cielo ti accolga a braccia aperte nostre Signore per risollevarti dal dolore che hai dovuto sopportare in questi anni. Averti conosciuto, condividendo con te molti momenti, è stato un grande regalo che la vita mi ha dato. Che Dio ti abbia in gloria caro Raffaele”