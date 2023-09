Omicidio-suicidio ad Alessandria dove un uomo di circa 60 anni si è recato nella casa di riposo in piazza della Divina Provvidenza dove viveva la suocera 80enne e l’ha uccisa accoltellandola. Subito dopo l’uomo si è tolto la vita. Tutto è successo intorno alle 11.30 di questa mattina in centro città. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Alessandria e il 118. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma.