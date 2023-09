Strade macchiate di sangue: due giovani di 20 e 23 anni su uno scooter perdono la vita in un incidente

Ancora strade macchiate di sangue. Due giovanissimi, un uomo e una donna, rispettivamente di 20 e 23 anni, hanno perso la vita poche ore fa in un drammatico incidente stradale.

E’ successo nel popoloso quartiere di Fuorigrotta a Napoli. Le due vittime erano a bordo di uno scooter che, per cause in corso di ricostruzione, s’è scontrato con un’auto. Nell’impatto i due giovani hanno avuto la peggio morendo sul colpo.

I soccorritori, con il 118, giunti sul posto, hanno potuto constatare l’avvenuto decesso. Ad effettuare i rilievi è stata la polizia municipale che ha effettuato i rilevi per stabilire la dinamica dell’accaduto.