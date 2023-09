Sicilia. Rifiuti all’estero. Di Paola (M5S): “Con 45 milioni avremmo potuto costruire decine di stazioni di compostaggio”

“Con 45 milioni di euro si sarebbero potute costruire decine di stazioni di compostaggio per la valorizzazione dell’umido che oggi rappresenta oltre il 50% della raccolta differenziata, oppure acquistare impianti per il recupero dei rifiuti indifferenziati che attraverso sistemi a zero emissioni garantiscono la produzione di energia elettrica, invece il Governo della regione continua a perseguire la peggiore delle gestioni possibili”.

E’ quanto dichiara il referente regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito del piano della Regione Siciliana per inviare all’estero i rifiuti dell’Isola.

“Spedire i rifiuti all’estero – sottolinea Di Paola – è una dichiarazione di fallimento, è la dimostrazione che non si è capaci di fare il proprio lavoro; e per carità, non ci vengano a ripetere che ‘faremo, ‘costruiremo, eccetera, dopo sei anni di governo, il centro-destra farebbe bene a dichiarare bancarotta”.