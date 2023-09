Scooter contro un palo: una 15enne è in gravissime condizioni

Una ragazza di Floridia in provincia di Siracusa è in gravi condizioni dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale autonomo che si è verificato a Solarino. La giovanissima, 15 anni, è ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania per le ferite riportate. Ha riportato un serio trauma cranico ed è stata trasferita prima al Cannizzaro di Catania e poi al Policlinico dov’è ricoverata con politrauma.

La quindicenne era in sella ad uno scooter Honda Sh 125 guidato da un amico 17enne che, per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica sulla rotatoria. Ad avere la peggio nell’impatto è stata proprio lei che ora è ricoverata in condizioni gravi in ospedale.