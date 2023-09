San Cataldo. Individuati e sanzionati due cittadini che hanno abbandonato i loro rifiuti

SAN CATALDO. “Continuano i nostri sforzi per mantenere la città pulita e sicura! Oggi, grazie all’operato della polizia municipale, sono stati individuati e sanzionati due cittadini che hanno abbandonato i propri rifiuti in diverse aree. Ma non ci fermiamo qui!”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato che ha affrontato il tema legato alla città pulita e sicura. Un tema molto dibattuto tra la cittadinanza. Il sindaco ha ribadito: “Grazie alla preziosa collaborazione dei volontari del gruppo di Guardie Ambientali dell’Associazione Enalcaccia, i controlli saranno ora molto più frequenti. Insieme possiamo fare la differenza per un ambiente più pulito e sano”.

Il sindaco, assieme all’assessore all’Ambiente Michele Giarratano, ha pertanto ribadito il concetto che i controlli ci saranno e saranno anche abbastanza ad ampio raggio proprio per assicurare la pulizia e punire quanti, invece, non rispettano le regole in materia di abbandono dei rifiuti.