Pensava di aver vinto 50 mila euro, e invece ne ha vinti 500 mila: la fortuna bacia la Sicilia con il “Gratta e Vinci”

La fortuna bacia la Sicilia. E’ accaduto nella tabaccheria Billanti-Barraco di via Madonna del Ponte a Balestrate. Un Gratta e Vinci di 5 euro ha regalato 500 mila euro a un fortunato giocatore la cui identità è rimasta nascosta. Grande festa nei locali alla notizia.

Del vincitore si sa solo che è una persona umile destinato a cambiare vita dopo che, inizialmente, riteneva di avere vinto 50 mila euro. Successivamente il vincitore ha avvisato che, in quella somma, c’era uno zero in più da dover inserire. La scheda è stata già depositata e adesso non resta che essere felicissimi per questo risultato.