Muore in un campo di calcetto mentre si stava allenando con gli amici e il figlio: niente da fare per un 46enne

Un allenamento come tanti, tra amici e anche con il figlio, a dare quattro calci ad un pallone. Ma la tragedia era dietro l’angolo. Massimo Carrara, 46 anni, residente a Ceva, si è accasciato a terra all’improvviso, colpito, probabilmente da un attacco cardiaco.

Immediato l’intervento dell’ambulanza per cercare di salvargli la vita. Tuttavia, nonostante il pronto intervento, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono stati aperti i cancelli della struttura sportiva per favorire l’ingresso dell’ambulanza, ma il 46enne è purtroppo deceduto senza che riprendesse più conoscenza.