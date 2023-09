Mamma e figlio salvati dopo essere finiti in un tombino coperto dall’acqua a seguito di allagamenti

Finiscono in un tombino coperto dall’acqua a seguito degli allagamenti che si sono registrati ieri in provincia di Salerno ma vengono fortunatamente salvati. E’ la disavventura a lieto fine occorsa ad una mamma e un figlio che, come riferisce Il Mattino , sono finiti in un tombino coperto dall’acqua. E’ successo a Pagani dove mamma e figlio sono stati salvati dai proprietari di un bar poco vicino e da alcuni clienti.

I due non avevano visto la crepa in strada, coperta dall’allagamento dell’acqua, finendoci dentro. Fortunatamente, tuttavia, sono stati tirati fuori. Alla fine tanta paura, e con la consapevolezza di averla scampata bella e buona, anche perché il pozzetto di fogna non era visibile per l’acqua che ricopriva la strada. La donna ha riportato lieve escoriazioni, indenne invece il figlio. (Il Mattino)