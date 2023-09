Malore improvviso in un supermercato: 51enne salvato da una dottoressa che stava facendo la spesa

Un malore improvviso mentre era al supermercato a fare la spesa, viene salvato da una dottoressa che anche lei stava facendo la spesa in quel momento. E’ quanto avvenuto in un supermercato a Gavirate. Qui un cliente di 51 anni si è improvvisamente accasciato a terra.

Tra i clienti presenti, tuttavia, c’era una donna medico che ha subito intuito la gravità della situazione. A quel punto la dottoressa, in attesa dei soccorsi allertati con la massima urgenza, ha cominciato a praticargli il massaggio cardiaco, fondamentale per salvarlo.

Nel frattempo sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, la situazione agli operatori è parsa meno drammatica in quanto era ripreso il battito cardiaco. Il cinquantunenne è stato quindi trasportato in ospedale, non più in pericolo di vita. (fonte Varesenoi.it)