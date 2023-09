Incidente sul lavoro. Cede improvvisamente il solaio: operaio 63enne perde la vita

Ancora una tragedia sul lavoro. Stavolta a perdere la vita è stato un operaio di 63 anni, Filippo Ciancimino che stamani è morto a Belmonte Mezzagno. La causa della tragedia è stata il cedimento del solaio all’interno di un appartamento di via Papa Giovanni XXIII. Qui il 63enne stava svolgendo interventi di ristrutturazione.

Il solaio, per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, sarebbe crollato facendo precipitare il lavoratore. Sul posto si sono portati vigili del fuoco, carabinieri e 118, ma per l’operaio non c’è stato niente da fare.