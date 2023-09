Un’altra vittima degli incendi in Sicilia. S’è registrata a Trappeto, sempre in provincia di Palermo. Qui in località Settepani, un uomo di 68 anni, Salvatore Albano, è morto dopo essere stato investito dalle fiamme che hanno aggredito la sua casa.

La vittima sarebbe stata presa dal panico e sarebbe stato colto da malore. Il corpo è stato ritrovato fuori dall’abitazione. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Avviate le indagini per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.