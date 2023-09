Dopo furto di account social chiedono soldi per falsa assistenza sulla piattaforma: i consigli della Polizia Postale

La Polizia postale mette in guardia dalle false comunicazioni di assistenza dei social network. In particolare, è stata rilevata la presenza di un fenomeno alquanto diffuso. Si tratta di quello che riguarda il passaggio successivo a quello del furto dell’account social.

Il cyber criminale potrebbe contattare la vittima inviandole un messaggio di falsa assistenza dalla piattaforma. Presentandosi come un operatore del supporto del Social Network, il malfattore chiede di effettuare un pagamento, spesso attraverso l’utilizzo di gift card (carta regalo), per procedere allo sblocco del profilo.

La Polizia postale, in questi casi, consiglia di verificare sempre l’attendibilità dei messaggi che vengono ricevuti prima di cliccare sui link o file allegati; inoltre fa anche rilevare che la richiesta di un pagamento da parte di un social network è un’attività anomala che deve far pensare ad un tentativo di truffa in atto. Infine raccomanda di attivare nei propri profili social l’autenticazione a due fattori.