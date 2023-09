Delia. Lavori in corso per la realizzazione degli stalli di sosta per i diversamente abili.

DELIA. Sono in corso i lavori per la realizzazione di stalli a favore delle persone diversamente abili. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha sottolineato come, non appena sarà completato quello collocato nello spazio antistante la Scuola Primaria sarà realizzato quello davanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Media e il Palazzo Comunale.

Il sindaco ha inteso ringraziare l’Assessore ai servizi sociali Daniela Gallo che ha portato avanti l’iter amministrativo per la realizzazione di questi stalli.