Controlli della Polizia di Stato: tre arresti e nove denunce a Gela

La Polizia di Stato nel corso della scorsa settimana ha intensificato i servizi di controllo del territorio nella città di Gela. Gli agenti del Commissariato di P.S. hanno arrestato tre persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Nei confronti di un minore, indagato per il reato di rapina in concorso, è stata eseguita una misura cautelare custodiale. Altre due persone, indagate rispettivamente per violazione della normativa sugli stupefacenti e per maltrattamenti in famiglia, sono state condotte in carcere.

L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Gela 9 persone per svariati reati, tra cui: due per maltrattamenti in famiglia, una per furto, una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una per violenza privata.

Nel corso dell’attività di prevenzione, svolta anche attraverso appositi posti di controllo in città, gli agenti del Commissariato hanno identificato 1276 persone, controllato 341 veicoli e segnalato alla locale Prefettura 6 soggetti per uso personale di sostanza stupefacente. Sono state infine elevate 29 contravvenzioni al Codice della Strada nei confronti di automobilisti indisciplinati e sequestrato un veicolo.